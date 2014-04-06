Міліція не переходила на бік сепаратистів - ГУ МВС Донецької області

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС в Донецькій області.

"В інтернеті з'явилися чутки про те, що міліція перейшла на бік мітингуючих, які захопили будівлю Донецької облдержадміністрації. Дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні від імені начальника ГУМВС України в Донецькій області Костянтина Пожидаєва.

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В даний момент з загарбниками ведуться переговори.

"Принципова позиція міліції: загарбники повинні покинути будівлю. Ні на чию сторону донецька міліція не переходила вона на стороні закону", - заявили у прес-службі.