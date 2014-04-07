Російському МЗС ввижаються американці у формі "Сокола", які їдуть разом з Правим сектором придушувати протести на Сході

Таке повідомлення не опубліковано на сторінці російського МЗС у Фейсбук.

"Згідно з наявною інформацією, в південно-східні райони України, в тому числі в Донецьк, стягуються підрозділи Внутрішніх військ і Національної гвардії України з участю бойовиків незаконного збройного формування «Правий сектор». Перед ними поставлено завдання силового придушення протестів жителів Південного Сходу країни проти політики нинішньої київської влади", - йдеться в повідомленні.

"Особливу тривогу викликає та обставина, що до цієї операції підключені близько 150 американських фахівців з приватної військової організації «Greystone», переодягнених у форму бійців підрозділу «Сокіл»", - повідомляють в МЗС.

В МЗС РФ заявляють про "величезну відповідальність організаторів і учасників цієї провокації" за загрозу правам, свободам та життя громадян.