Кличко проти скорочення соціальних працівників у Києві

Коментуючи журналістам рішення уряду скоротити 10% держслужбовців та акції протестів соцпрацівників, що відбулися в деяких регіонах України, лідер партії УДАР зазначив, що «скорочення не має стосуватися соцпрацівників, які безпосередньо працюють з людьми, що потребують допомоги», повідомляє ПІК.

«У столиці сотні тисяч людей з обмеженими можливостями, ветеранів, одиноких пенсіонерів з якими працюють соціальні працівники або яким їх допомога може знадобитися. Залишати людей без захисту в такий складний момент неправильно. Скорочення потрібно проводити за рахунок кабінетних бюрократів», – сказав Кличко.

Нагадаємо, що уряд анонсував скорочення щонайменше 24 тисячі (10%) державних службовців по всій Україні. У Херсоні працівники міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже провели акцію протесту проти можливого скорочення.