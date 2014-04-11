Яценюк запевнив Донецьк, що мовний закон не будуть скасовувати

«Закон Колесніченка-Ківалова ніхто не скасовуватиме. Це закон, який представляє інтереси російськомовного населення України. Український уряд незмінний у своїй політиці щодо мовного питання», – сказав він на зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області, передає Радіо Свобода.

«Ніхто і ніколи не обмежуватиме російську мову і право розмовляти нею в Україні», – наголосив Яценюк.

Читайте такожМовний законопроект направлять на схвалення до Венеціанської комісії - КошулинськийВін додав, що головне завдання сьогодні – «зберегти мир, спокій і цілісну державу».

Верховна Рада України 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Цей закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Скасування цього закону викликала обурення громадськості в низці регіонів України.

3 березня 2014 року виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов заявив, що не підписуватиме рішення Верховної Ради України, яке скасовує ухвалений закон про засади державної мовної політики.

Парламент створив тимчасову спеціальну комісію з підготовки проекту закону України про розвиток і застосування мов в Україні 4 березня 2014 року.