Турчинов підтвердив, що не підписуватиме скасування мовного закону
В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підтверджує, що не підписуватиме рішення парламенту про скасування мовного закону.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси.
”Незважаючи на те, що закон про мови був незбалансованим, непрофесійно підготовленим, я не буду підписувати рішення парламенту про скасування цього закону доки робочою групою, яка завтра буде створена в парламенті, не буде підготовлений, а Верховною Радою не буде проголосований новий закон”, - сказав О.Турчинов.
Він наголосив, що новий закон має дати можливість розвитку всім мовам без обмежень. Але водночас підтвердити те, що державною мовою є українська.
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада скасувала Закон «Про основи державної мовної політики» (№5029-VI від 3 липня 2012 року).
Закон дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.
Ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.
10 серпня 2012 року закон набрав чинності. Ряд міських і обласних рад прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної.