У Запоріжжі учасників Антимайдану закидали яйцями і змушували пройти через «коридор ганьби»

Як передає кореспондент УНІАН, на Алеї Слави зібралося кілька тисяч городян - площа, в центрі якої за кордоном міліції залишилося 150-200 антимайданівців, заповнена практично вщент.

Літніх людей і жінок, які брали участь в акції, організованій Слов'янською гвардією, співробітники міліції і прибулі до місця протистояння народні депутати Сергій Кальцев та Олександр Зубчевський вивели практично всіх.

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Ті, хто залишилися в оточенні - у переважній більшості чоловіки у віці до 45 років , скупчилися в щільний натовп і намагаються захищатися відкритими парасольками від яєць , землі , петард , пакетів з молоком та інших предметів, що летять в них. Міліція утворила замкнутий живий ланцюг в кількох метрах від антимайданівців і не дає можливості тисячам супротивників сепаратистів дістатися до них. Майданівці залишили їм можливість вийти з оточення тільки через «коридор ганьби».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Запоріжжя , частково перетинаючись за часом проведення , повинні були пройти Майдан і Антимайдан .

Напередодні Народна самооборона Запоріжжя оголосила про проведення мобілізації через інформацію про можливі провокації з боку сепаратистів і поблизу її штабу, розташованого в будівлі Запорізької ОДА сьогодні з 9 ранку з'явилися люди в балаклавах і з битами.

Близько 13-40 представники Майдану , в тому числі чоловіки з кийками , символікою «Правого сектору» і битами - в цілому близько 400 людей рушили у бік Алеї Слави , де проходив проросійський мітинг, організований Слов'янської гвардією і зібрав під знаменами СРСР , РФ і Слов'янської гвардії близько 400 - 500 осіб.

Майданівці йшли від будівлі Запорізької ОДА колоною, вигукуючи: «Україна понад усе!», «Одна єдина вільна Україна!». Близько 14-00 представники Майдану прибули на Алею Слави і почалося протистояння з антимайданівцями.