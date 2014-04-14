Лавров закликає Україну "не соромитися" говорити про затриманих російських агентів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві з суданським колегою.

«Що має відбутися для військового втручання (Росії), я навіть не спекулюватиму. Ми не втручаємося у внутрішні справи України, це суперечить нашим інтересам. Там немає наших агентів ні ГРУ, ні ФСБ», - сказав Лавров.

Він відзначив, що Росію у направленні спецслужб на південний схід України звинувачували Держсекретар США Джон Керрі і в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.Читайте такожРосія займається тероризмом, а не бореться з ним - представник України в ООН

«Я йому (Дещиці) сказав у суботу. Якщо ви когось заарештували – пред'явить, вони чому цього не роблять. Зараз говорять, що якщо буде чотиристороння зустріч, ми там все пред'явимо, отже, їм потрібний скандал на чотиристоронній зустрічі, отже, у них звідкись надумані квазіфакти», - сказав Лавров.

Він заявив, що якщо є факти затримання представників російських спецслужб, то не треба «соромитися» про них говорити.

«Не на користь Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, а на користь Росії, щоб Україна була єдиною, і щоб в Україні все без винятку національні, етнічні групи, всі без винятку регіони почували себе в своїй країні», - сказав Лавров.

Як повідомлялося, раніше в СБУ заявляли, що протягом останнього місяця на території України затримано десятки російських шпигунів-диверсантів.Читайте такожУкраїна надасть світу докази причетності спецслужб РФ до заколоту на сході України

Також українські військові експерти констатували, що у дестабілізації ситуації на сході України задіяно Головне розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії, яке представлене мережею координаторів на території України і у прикордонних районах Росії.

13 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій заявив, що під час антитерористичної операції у Слов'янську затримано двох російських офіцерів - Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління Збройних сил РФ.