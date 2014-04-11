СБУ та прикордонники затримали російського диверсанта
08:47, 11 квітня 2014Політика
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Вчора в Чернігівській області співробітники СБУ у взаємодії з Державною прикордонною службою затримали громадянина Росії Ч., який намагався на потягу «Полоцьк-Сімферополь» в'їхати в Україну і Крим для виконання диверсійних завдань.
У затриманого вилучили 5 мобільних телефонів і 23 сім-карти
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час особистого догляду у затриманого виявлено 5 мобільних телефонІв, 23 сім-карти, 17 сигнальних ракет та 5 пристроїв для здійснення пуску цих ракет, 2 військових квитка збройних сил РФ, 3 фотоапарати, 11 карт пам'яті для цифрового фотоапарата, таблицю позивних радіозв'язку.
У блокноті затриманого знайдено номер мобільного телефона офіційної особи ФСБ Росії - безпосереднього координатора диверсанта.
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Під час допиту затриманий зізнався у виконанні завдання в інтересах спецслужб РФ для дестабілізації ситуації у південних регіонах України, зокрема тероризування мирного населення.
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