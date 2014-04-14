У результаті штурму міліції в Горлівці 2 людини отримали вогнепальні поранення

В результаті штурму будівлі Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області представниками сепаратистів 14.04.2014 за допомогою до медиків звернулися 3 особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

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«В результаті штурму будівлі Горлівського ГУ ГУМВС України в Донецькій області представниками сепаратистів 14 квітня за допомогою до медиків звернулися 3 людини. З них 2 – з вогнепальними пораненнями, 1 – з черепно-мозковою травмою», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Горлівці Донецької області, незважаючи на опір правоохоронців, сепаратистами захоплено міське управління міліції.