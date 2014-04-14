У Горлівці сепаратисти штурмують міліцію (онлайн - трансляція)

11:59, 14 квітня 2014
Політика
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Сьогодні в Горлівці близько 150 сепаратистів намагаються проникнути в міський відділ міліції.

Вони вимагають, щоб міліція їм підкорилася.

Правоохоронці забарикадувалися і готуються відбивати можливий штурм. Сепаратисти перекрили проспект Леніна. Рух по ньому стоїть, повідомляють Новини Донбасу.

Напередодні ввечері до міської ради Горлівки проникли кілька сепаратистів. Вони кажуть, що їх метою є захист будівлі. Сепаратисти переночували в ній.

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