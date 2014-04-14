У сепаратистів в Слов'янську з'явились кулемети, гранатомети та снайперські гвинтівки

До Слов'янська прибуло кілька військових вантажівок, в яких, за даними очевидців, приїхало підкріплення до бойовиків.

Про це повідомляє власний кореспондент LB.ua.

У журналістів, які намагалися зняти прибулих, відібрали носії інформації, хоча раніше представникам ЗМІ не перешкоджали.

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О 15.00 прибулі до Слов'янська "зелені чоловічки" дадуть прес-конференцію в приміщенні міськради.

Кореспондент LB.ua помітив у бойовиків кулемети, гранатомети та снайперські гвинтівки Драгунова.

Нагадаємо, раніше "зелені чоловічки" повідомили, що вони прибули в Слов'янськ з Криму.