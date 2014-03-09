До Сімферополя в'їхала колона військових вантажівок

Машин було понад 70, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. Вантажівки були заповнені військовими. На машинах не було номерних знаків.

Приналежність колони до російських військ видала поліцейська машина російської військової автоінспекції, що супроводжувала вантажівки. Раніше вже повідомлялося, що до Сімферополя прибула колона з майже 90 військових машин у супроводі російської автоінспекції.