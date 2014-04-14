Росія зриває чотиристоронні переговори в Женеві - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Ми не виключаємо зриву цих переговорів саме з вини російської сторони, яка своїми діями на сході України, залученням своїх спецслужб, провокаторів і диверсійних груп, на нашу думку, і намагається зірвати проведення цієї зустрічі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, Україна готова до проведення переговорів у Женеві і вже підтвердила участь в ній в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещиці.

Також участь у переговорах підтвердили США і ЄС, сказав він.

Читайте такожМЗС: Кремль робить найтрагічнішу помилку в своїй історії

“Єдині, хто не зробив цього публічно, є міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тому якщо ця зустріч буде зірвана, то це буде повністю з вини російської сторони, яка, на нашу думку, робить все для того, щоб зірвати цю зустріч”, - додав Перебийніс.

Як повідомлялося, 17 квітня у Женеві має відбутися зустріч представників Росії, США, України і Євросоюзу, хоча остаточний формат цієї зустрічі досі не затверджено.

13 квітня Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що чотиристороння зустріч з врегулювання української кризи буде зірвана, якщо стосовно жителів південного сходу України буде застосовано силу.

У свою чергу Керрі попередив керівника МЗС Росії, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона не зробить кроки з деескалації ситуації на сході України.

Довідка УНІАН. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході країни, де сепаратисти захопили низку держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.