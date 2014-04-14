СБУ: На сході силами російських диверсантів здійснюється військова агресія

16:44, 14 квітня 2014
Політика
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Документально підтверджені матеріали Служби безпеки України свідчать про те, що у східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Російської Федерації, яка здійснюється силами розвідувально-диверсійних груп ГРУ Генштабу Збройних сил РФ.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Зазначені групи, використовуючи важке озброєння, захоплюють будівлі правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні.

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Як підкреслили в СБУ, метою діяльності цих диверсійних груп є тероризування місцевого населення, зрив перемовин у форматі Україна-США-ЄС-РФ та знищення українських правоохоронців.

Служба безпеки України здійснює заходи з документування злочинної діяльності зазначених груп, додали у прес-центрі.

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