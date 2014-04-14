Росія займається тероризмом, а не бореться з ним - представник України в ООН

Такої позиції дотримувався представник України в Раді безпеки ООН Юрій Сергеєв під час свого виступу на засіданні Радбезу щодо ситуації на Сході України, ініційованого Росією, передає Еспресо.TV.

«Сьогодні свято входження господа Ісуса в Єрусалим. Це відбувається на фоні агресії і кровопролиття в Україні. Терористи під керівництвом агентів з Російської Федерації встановили контроль в кількох адміністративних будівлях Донецької області», - сказав Сергеєв.

Він також зацитував сьогоднішню заяву виконувача обов’язки президента України Олександра Турчинова, заявивши, що протистояння, яке сьогодні вразило весь світ, це не війна між українцями, а ситуація конфронтації штучно створена.

Сергеєв нагадав про недавній візит прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка на схід країни, під час якого були розглянуті питання, які викликають занепокоєння в мешканців Сходу, зокрема, мовне питання, конституційна реформа та надання ширших владних повноважень регіонам, та зазначив, що уряд України виказує готовність до компромісу.

Читайте такожПостпред США в ООН: події на сході України "зрежисовані в Росії"Проте такої готовності немає з боку сепаратистів, оскільки метою їхньої акції є подальша дестабілізація ситуації та зрив президентських виборів в Україні.

«За даними розвідки за останній місяць агенти спецслужб Росії почали масштабну операцію. Росія збільшила військовий контингент біля кордону, відправляються підривні групи в складі 10-20 агентів спецслужб та ГРУ. Україна має докази причетності спецслужб Росії до ситуації, яка зараз склалась на сході країни. Російських громадян щоденно затримує СБУ. Є десятки фактів. Вони всі арештовані, а їхні свідчення доводять існування мережі диверсантів. Також причетність Росії доводять і радіоперехоплення переговорів сепаратистів. Вони використовують зброю, яка знаходиться на озброєнні виключно російської армії. Та сама тактика, що й в Криму», - заявив представник України в Радбезі ООН.

«Вони намагаються озброїти якнайбільше цивільних. Є відео збройних нападів на відділки міліції в Слов’янську і Краматорську. Вони не залишають сумніву, що це терористи, а не мирні протестувальники», - відзначив Сергеєв.

Як зазначив представник України, ці люди застосовують зброю проти українських спецназівців. Були поранені співробітники міліції. І тому, згідно з законом про боротьбу з тероризмом, було прийнято рішення розпочати антитерористичну операцію.

«Ми хочемо провести спецоперацію проти терористів, а не проти мирних людей», - наголосив він та зацитував заяву Турчинова, в якій йдеться, що всі, хто не брав участі в нападах на міліціонерів і добровільно здасть зброю не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

«Росія позиціонує себе, як борець з тероризмом, а в то й же час направляє спецназівців, які тут займаються тероризмом в Україні. Вони захоплюють арсенали зброї українських силовиків, а російські телеканали дають інтерв’ю з колишнім президентом Януковичем, колишніми генпрокурором та міністром внутрішніх справ, яких підозрюють у масових вбивствах. Ми вимагаємо їх видати, проте отримуємо відмову. Це загроза не тільки для України, а для миру та стабільності у всьому світі», - сказав Сергеєв.

«Закликаємо російських партнерів покласти край діям, що спрямовані підрив територіальної цілісності України. Просимо залишити нас в спокої. Це останній крик про допомогу», - підсумував свій виступ представник України.