Постпред США в ООН: Події в Україні – спланована та зрежисована Росією кампанія

Учасники засідання назвали анексію Криму Росією нелегітимною і погодились із висновками доповідача, що жодних утисків російськомовних людей у Криму не було, передає Еспресо.TV.

Зокрема, постійний представник США в ООН Саманта Пауер сказала, що події в Україні – це спланована та зрежисована Росією кампанія

За її словами, Росія намагається відвернути увагу від своїх дій, хоч зробити це не вдається. Також вона звернула увагу на контраст між діями українського уряду і діями російської влади.

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"Незаконні дії Росії в Криму зараз повторюються на Сході України... Ми вважаємо, що це добре організована, професійно зрежисована кампанія підбурювання до ворожнечі і саботажу. Ця кампанія ведеться Росією", - заявила Пауер. І підкреслила, що українська влада виважено відповідає на провокації.

Представник Великої Британії в Радбезі ООН Лайалл Грант під час свого виступу на сьогоднішньому засіданні по Україні також засудив дії Росії в Україні і висловив готовність допомогти новій владі.

"Є чітка готовність влади в Києві випрацювати нову філософію країни, і ми готові її в цьому підтримати", - заявив він.

Водночас, за словами Гранта, будь-які спроби російської сторони назвати доповідь помічника глави ООН по ситуації в Україні політично мотивованою не заслуговує довіри. Адже в доповіді спростовуються заяви Росії, спрямовані на виправдання своєї агресії щодо України.

Свою довіру доповіді Івана Шимоновича і підтримку Україні також висловили Австралія, Йорданія, Аргентина, Руанда, Люксембург, Чилі та ін.

Країни-члени Ради безпеки ООН сподіваються, що 17 квітня чотиристороння зустріч між Україною, Росією, США і ЄС вібудеться і сторонам вдасться знайти порозуміння у цій непростій ситуації.