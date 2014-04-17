У Запоріжжі відкрито кримінальну справу за фактом державної зради

У Запоріжжі відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальне провадження відкрито управлінням СБУ в Запорізькій області щодо жителя Запорізької області, який підозрюється в роботі на розвідку РФ.

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«Встановлено, що 33-річний житель м. Енергодар, перебуваючи на території автономної республіки Крим, одержав завдання від представника держорганів РФ надавати допомогу в проведенні підривної роботи на території України. Метою цього завдання було зниження рівня обороноздатності збройних сил України, створення умов для діяльності на території нашої держави іноземних розвідок, а також можливостей для захоплення південно-східних регіонів шляхом відстежування розміщення українських військових підрозділів і правоохоронних органів на маршруті Севастополь-Мелітополь-Луганськ», - повідомили в облпрокуратурі.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Розслідування у даному провадженні взято на контроль прокуратурою Запорізької області.