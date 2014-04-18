Лавров: зміна нейтрального статусу підірве врегулювання в Україні





Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія.

«В Україні діє закон про нейтралітет військово-політичний, і ми твердо заявили в наших дискусіях, що цей статус України в разі його зміни підірве всі зусилля з налагодження співробітництва, з налагодження конструктивної взаємодії з усіх питань, пов`язаних із подоланням нинішньої кризи в Україні», - сказав Лавров.

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«Що стосується, військовий чи політичний нейтралітет мається на увазі, я, чесно кажучи, не знаю, що таке політичний нейтралітет. Якщо ви вважаєте, що він може бути у відриві від військового, я не впевнений», - сказав він.

Він підкреслив, що військово-політичний нейтралітет у сучасному дипломатичному словнику не означає членство у військових блоках, приміром, у НАТО або інших союзах за участю США.

«То факт, що Україна закріпила нейтралітет у своєму законі, має поважатися всіма, і не повинно бути ніяких спроб ставити під сумнів його, намагатися його розмити», - сказав він.

За словами Лаврова, на зустрічі було привернуто увагу до заяв представників НАТО про те, що ніхто не повинен примушувати Україну бути нейтральною.

«Ми попросили західних колег, безпосередньо керівництво НАТО, усвідомити свою відповідальність за нагнітання цієї теми в період, коли це може зірвати всі зусилля з врегулювання кризи в Україні й навколо неї», - сказав Лавров.