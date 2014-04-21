Путін пропонує Держдумі створити в анексованому Криму гральну зону

Як передає власний кореспондент УНІАН із Москви, проектом федерального закону передбачається внесення змін до закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і внесення змін до деяких законодавчих актів РФ», йдеться в законопроекті, опублікованому в електронній базі даних нижньої палати парламенту.Читайте такожКримські сепаратисти планують вирішити питання про роботу казино на півострові до 1 травня

Межі створюваної гральної зони визначатимуться незаконними органами виконавчої влади Криму, зазначається в законопроекті.

На території Росії створено чотири гральні зони: в Алтайському краї («Сибірська монета»), Приморському краї («Примор'я»), Калінінградській області («Янтарна»), а також Краснодарському краї («Азов-Сіті»).