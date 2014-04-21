У Маріуполі через бездіяльність міліції українці створили "Народну дружину"

Організатори мітингу закликали вступати до лав Народної дружини Маріуполя всіх небайдужих, особливо відставних міліціонерів та військових, які мають право носити зброю, повідомляє 5 канал

Як запевнили активісти, нині виявили бажання вступити вже близько 120 людей.

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Наступного тижня обіцяли організацію зареєструвати офіційно. Таке рішення активісти пояснили тим, що міліція не може захистити мирні мітинги, які відбуваються під синьо-жовтими прапорами.