У Маріуполі через бездіяльність міліції українці створили "Народну дружину"
23:21, 21 квітня 2014Політика
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В Маріуполі створили Народну дружину. Про це заявили під час мітингу за єдність України в місті патріотично налаштовані активісти.
В Маріуполі створили Народну дружину / hotsport.ua
Організатори мітингу закликали вступати до лав Народної дружини Маріуполя всіх небайдужих, особливо відставних міліціонерів та військових, які мають право носити зброю, повідомляє 5 канал
Як запевнили активісти, нині виявили бажання вступити вже близько 120 людей.
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Наступного тижня обіцяли організацію зареєструвати офіційно. Таке рішення активісти пояснили тим, що міліція не може захистити мирні мітинги, які відбуваються під синьо-жовтими прапорами.
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