Росія не зробила нічого для стабілізації ситуації в Україні - Пентагон

Про це заявив прес-секретар американського оборонного відомства адмірал Джон Кірбі вчора увечері, повідомляє офіційний веб-сайт Пентагону.

"Ми не побачили нічого зі сторони Москви та зі сторони Росії чи їхніх збройних сил, що б зменшувало напругу (чи) стабілізувало би ситуацію в Україні чи на європейському континенті", - сказав речник Пентагону.

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"Допомогою стало би те, якби вони забрали своїх військових від кордону та сконцентрувалися на діях, які поважають суверенітет України", - відзначив Кірбі.

Адмірал також зауважив, що агресія росіян в Україні відновила рішучість США посилити НАТО та продемонструвати підтримку членів Альянсу в Центральній та Східній Європі.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Пентагон оголосив про проведення додаткових навчань за участі американських військових у Польщі та Прибалтійських державах, котрі раніше висловлювали найбільше занепокоєння через ситуацію в Україні.

Раніше НАТО зауважувало, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною близько 40 тисяч військових, котрі дозволили би їм "досягнути поставлених цілей за 3-5 днів". Низка аналітиків вважають, що Росія, котра у березні за допомоги сили анексувала український Крим, може планувати такий же сценарій для низки східних та південних областей України.