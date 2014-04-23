США відправлять 600 військових на навчання в Польщу і Прибалтику

Про це заявив на брифінгу у вівторок представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, передає РИА Новости.

За його словами, рота розквартированої в Італії 173-ї повітряно-десантної бригади США у складі 150 осіб прибуде до Польщі в середу, 23 квітня. Крім того, в найближчі дні в Естонію, Латвію і Литву будуть спрямовані близько 450 військових.

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"Вони (навчання) заплановані протягом декількох місяців і пізніше", - сказав Кірбі.

У п'ятницю, 18 квітня, міністр оборони Польщі Томаш Семоняк після зустрічі в Пентагоні з американським колегою Чаком Хейгелом заявив газеті Washington Post, що Варшава і Вашингтон незабаром оголосять про розміщення в Польщі сухопутних сил США в рамках розширення американської військової присутності в Східній Європі на тлі подій в Україні.