Частина викрадених документів «Нафтогазу» знайдена – НАК

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАКу.

«19 квітня 2014 року неподалік села Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, групою відпочивальників було знайдено частину фінансово-господарської документації компанії, викраденої наприкінці лютого 2014 року з приміщення НАК «Нафтогаз України».

Співробітники правоохоронних органів провели відповідні слідчі діі та направили знайдені документи на опис до Шевченківського РУ ГУМВС України в Києві. Попередньо було встановлено відсутність більшої частини викраденої документації компанії», – йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

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Наприкінці лютого тодішнє керівництво «Нафтогазу» заявило про напад на приміщення НАКу і викрадення документів. Деякі оглядачі припускали про інсценування нападу, щоб приховати документи у яких були факти зловживань тодішнього керівництва.

Шевченківським райвідділом міліції у Києві проводиться досудове розслідування за цим фактом.