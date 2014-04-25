Половина киян не відчувають незручностей через барикади на Майдані - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, які сьогодні під час прес-конференції оприлюднив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

В той же час 23,4% опитаних заявили, що відчувають певні незручності, а 15,5% - що відчувають значні незручності.

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34,8% респондентів вважає, що частину барикад потрібно розібрати негайно, а частину поки можна залишити. Натомість, 30,6% вважає, що більшість існуючих барикад повинні простояти до закінчення президентських виборів, а 21,6% опитаних переконані, що всі барикади потрібно негайно розібрати.

77,3% опитаних заявили, що під час подій на Майдані, вони симпатизували учасникам акцій протестів і лише 1,7%, що вони були прихильні до колишньої влади, 3,4% сказали, що були прихильні і до тих, і до інших і 10%, що не симпатизували ні тим, ні іншим.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова у Києві з 11 по 17 квітня 2014 року. Всього опитано 2039 респондентів віком від 18 років.