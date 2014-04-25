Проти сепаратистів вже відкрито 240 кримінальних справ - ГПУ

За фактами прояву сепаратизму розпочато 240 кримінальних проваджень, у яких викрито 177 осіб, а стосовно 94 осіб з них судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у тому числі щодо чотирьох громадян Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, про це сьогодні на нараді за участі керівників центрального апарату ГПУ та прокурорів обласного рівня заяви в.о. генпрокурора Олег Махніцький.

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Він зазначив, що розцінює підбурювання людей до масових заворушень на сході та півдні України, захоплення адміністративних приміщень, протидію силовим структурам як «злочин проти держави» і вимагає надавати принципову правову оцінку кожному прояву таких протиправних дій.

Махніцький констатував, що у південно-східних регіонах ризик порушення територіальної цілісності держави залишається надзвичайно високим, про що свідчать останні події у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

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Він зазначив, що сепаратистами проголошуються так звані «республіки», організовуються незаконні референдуми, а самозванці намагаються перебрати на себе функції представників влади. «Найстрашніше, що при цьому гинуть люди», - підкреслив в.о. генпрокурора.

Махніцький назвав необхідним вжиття всіх заходів з виявлення і перекриття каналів фінансування таких дій.