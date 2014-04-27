Екстремісти будують блокпост біля міськвиконкому Стаханова на Луганщині - Тимчук
01:32, 27 квітня 2014Політика
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З Луганська виїхала група озброєних екстремістів (близько 30 осіб на 9 автомобілях), метою яких було вчинення провокацій і диверсій у регіоні.
Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Прибувши в Стаханов, екстремісти мобілізували місцеві проросійські сили. Крім оповіщення мобільним зв'язком лідерів місцевих сепаратистів, екстремісти увірвалися в місцеву рятувальну частину (частину Державної воєнізованої гірничорятувальної служби - ДВГРС) і змусили ввімкнути звукову сирену", - сказано в повідомленні.
Читайте такожБойовики заявляють про атаку на їхній блокпост під СоледаромВ стислі строки були мобілізовані місцеві проросійськи налаштовані громадяни, силами яких почав будуватися блок-пост біля міськвиконкому.
Місцеві структури МВС підняті по тривозі, повідомив Тимчук.
У Стаханові будують блокпост під міськвиконкомом / Юлія Прус
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