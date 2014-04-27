Екстремісти будують блокпост біля міськвиконкому Стаханова на Луганщині - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Прибувши в Стаханов, екстремісти мобілізували місцеві проросійські сили. Крім оповіщення мобільним зв'язком лідерів місцевих сепаратистів, екстремісти увірвалися в місцеву рятувальну частину (частину Державної воєнізованої гірничорятувальної служби - ДВГРС) і змусили ввімкнути звукову сирену", - сказано в повідомленні.

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Місцеві структури МВС підняті по тривозі, повідомив Тимчук.