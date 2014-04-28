У Слов'янську депутати залишили Нелю Штепу на посаді мера та обговорили майбутній референдум

Сьогодні, 28 квітня, у великій залі виконкому відбулася сесія міської ради, на яку прибуло 42 депутата. На порядку денному розглядалося декілька питань, зокрема статус народної дружини, референдум та подальші повноваження міського голови Нелі Штепи, повідомляє Slavgorod.

За словами депутата слов'янської міської ради Олексія Яковленко, на сесії затвердили положення про військову дружину для підтримки громадського порядку. Також дано доручення міській комісії до 6 травня надрукувати бюлетені на референдум. Офіційної інформації з питань референдуму надано не було, але питання були зачитані і стосувалися статусу Донецької області.

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«Там три питання: чи хочемо ми автономію. Потім автономія в складі України або Росії, або самостійно. Навколо цього все й полягає, власне кажучи. Але знову ж таки, повторюся, офіційного паперу нам в руки ніхто не роздавав», - сказав Олексій Яковленко. Також, за його словами, точна дата проведення референдуму депутатам поки не оголошувалася, названа раніше дата 11 травня поки під сумнівом.

Олексій Яковленко повідомив, що на сесії не була присутня міський голова Неля Штепа, тим не менш, було прийнято рішення зберегти за нею пост мера Слов'янська, тому формально вона продовжує виконувати свої функціональні обов'язки та підписувати документи. Але, по суті, всі обов'язки мера виконуватиме лідер Народного ополчення Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, який тепер обіймає посаду голови виконавчого комітету.

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Яковленко пояснив, що це компромісне рішення було прийнято, щоб уникнути фінансового колапсу, адже на підписання документів уповноважена обраний міський голова. Від отримання заробітної плати за займану посаду лідер Народного ополчення Слов'янська В'ячеслав Пономарьов відмовився.