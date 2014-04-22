Штепа в інтерв'ю російському каналу заявила, що вдячна Путіну та рада сепаратистам

Штепа заявила, що Ярош - це "біда для всієї України" і що вона вдячна Путіну за те, що він увійшов до Криму, передає Lifenews.ru.

Крім того, мер Слов'янська заявила, що поруч з сепаратистами відчуває себе захищеною.

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"Я дивлюся на прихильників федералізації і бачу, що вони сильні духом. Вони переможуть і "Правий сектор", і військових - вони всіх тут переможуть, тому що вони впевнені в тому, що вони роблять. У них немає ненависті до бандерівців, вони просто знають, що не можна нікого сюди впустити", - заявила вона.

Також Штепа заявляє російським ЗМІ, що вона насправді нікуди не виїжджала і "добровільно" склала з себе повноваження. Весь цей час знаходилася в будівлі міськради Слов'янська разом із сепаратистами.

Крім цього, Штепа заявляє, що в Слов'янськ "увійшов" "Правий сектор".

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"Ярош, ти справжня біда для всієї України. Те, що в свій час прибрали Януковича і поставили Яценюка, - хрін за редьку не солодший, - коментує Штепа ситуацію в Україні. - Я дуже вдячна Путіну за те, що він увійшов у Крим. Він зупинив на Полтаві "Правий сектор". Якби Крим не перейшов до Росії, нас би змели з Землі, як дуже багатьох, і зараз у Слов'янську перебували б не ополченці, а "Правий сектор"".