Рух поїздів через Слов'янськ відновлено

Як стало відомо, наразі під'ізди до вокзалу контролюють чоловіки зі зброєю, які тримають на прицілі вікна поїздів і стоять за кілька метрів від колій. За словами кореспондента ТСН, рух зупинявся з 8 до 10 ранку – сепаратисти вивели на колії в напрямку Луанська БТР та заблокували шинами інші напрямки.

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Зараз шини прибирають помічники машиністів і провідники. Поїзди пустили в об'ізд - через Червоний лиман. Наразі немає руху поїздів через Краматорськ. Крім того, кореспондент ТСН повідомляє, що в Луганську звільнену зранку прокуратуру замінували - перекрили периметр у кілька кварталів.