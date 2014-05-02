Рух поїздів через Слов'янськ відновлено
15:14, 02 травня 2014Політика
0 0
Залізничний рух через Слов'янськ відновлено.
Поїзди пустили в об'ізд
Як стало відомо, наразі під'ізди до вокзалу контролюють чоловіки зі зброєю, які тримають на прицілі вікна поїздів і стоять за кілька метрів від колій. За словами кореспондента ТСН, рух зупинявся з 8 до 10 ранку – сепаратисти вивели на колії в напрямку Луанська БТР та заблокували шинами інші напрямки.
Читайте такожУ Слов’янську терористи паралізували рух потягів
Зараз шини прибирають помічники машиністів і провідники. Поїзди пустили в об'ізд - через Червоний лиман. Наразі немає руху поїздів через Краматорськ. Крім того, кореспондент ТСН повідомляє, що в Луганську звільнену зранку прокуратуру замінували - перекрили периметр у кілька кварталів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter