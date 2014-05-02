У Слов'янську терористи намагалися захопити потяг з пасажирами – Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebooк написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.

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«За оперативними даними групи «Інформаційний опір», терористи здійснили спробу захоплення пасажирського поїзду "Москва-Маріуполь". Зокрема, спроба захоплення була здійснена під час зупинки поїзду в Слов'янську (прибуття до Слов'янська о 8.06). Сценарій терористів зірвали підрозділи антитерору. В даний час пасажирам нічого не загрожує», - повідомив Тимчук.