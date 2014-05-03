АТО проводиться виключно в рамках закону – Гриценко

Антитерористична операція на сході України проводиться у рамках чинного законодавства. Про це на прес-конференції в Кіровограді заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Операція проводиться виключно в рамках закону про антитерористичну діяльність. Нею керує керівник АТЦ при СБУ. Згідно із законом, в мирний час, підкреслюю, без усякого воєнного чи надзвичайного стану, є право залучати до проведення АТО підрозділи і частини усіх силових структур, включаючи армію, міліцію, внутрішні війська, Нацгвардію, прикордонників. Що власне зараз і відбувається», - сказав він.

«Заклики на нашу адресу з боку Росії щодо незаконності АТО, що армія проти народу – це все ворожі голоси», - наголосив Гриценко.

Політик також підкреслив, що рішення провести АТО є абсолютно правильним. «Це потрібно для того, щоб очистити країну від диверсантів та терористів. На жаль, із запізненням, але почали захищати Батьківщину», - зауважив він.