"До біса кордони": в Росії зняли відверто агресивний мілітаристський ролик про службу в армії

У ролику акцентується увага на необхідності пошуку ворогів: "ти в кожній тіні намагаєшся побачити свого ворога, бо без ворога - немає бою, а без бою - немає перемоги", "твоє завдання вистежити ворога", а також прямо говориться: "до біса кордони! ".

Читайте такожКисельов показував росіянам "зелених чоловічків" іще рік томуЯк повідомив автор реклами, арт-директор і режисер Олексій Михайлов, зйомки завершилися в середині 2013 року, проте "з деяких причин" ролик з'явився в інтернеті тільки в минулі вихідні. Тепер відео може бути неоднозначно сприйнято на тлі ситуації в Україні, нарікають творці ролику, пише Sostav.ru.

І сам Михайлов, за його словами, потрапив в "незручну ситуацію", пов'язану з подіями в Україні, які викликають у нього тривогу.