У Слов'янську загинув паламар Києво-Печерської лаври, який командував загоном бойовиків - ЗМІ

Командир загону проросійських бойовиків Сергій Журиков, відомий під позивним "Ромашка", загинув 2 травня в ході антитерористичної операції українських правоохоронців у Слов'янську Донецької області, повідомляє "Релігія в Україні".

«У снайперській дуелі загинув командир підрозділу народного ополчення Слов'янська, Журиков Сергій Миколайович, 1980 року народження, уродженець Севастополя, житель Києва, парашутист-спортсмен, який зробив понад 1500 стрибків, і професійний фотограф, який до перевороту служив паламарем Києво-Печерської лаври», - сказано в повідомленні терористів, розповсюдженому в Слов'янську.

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За даними першого секретаря Комуністичної партії Слов'янська Анатолія Хмелевого, на прохання матері Журиков буде похований у Сумській області, де вона проживає.

Раніше повідомлялося про регулярні випадки, коли священики УПЦ «піднімали бойовий дух» озброєних бойовиків Слов'янська. Тим часом Патріарх Кирило закликав своє духівництво не виходити за рамки "божественного мандата" в Україні.