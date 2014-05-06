Зі Слов'янська готується йти на прорив велика група терористів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebooк повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він відзначає, що в даний час місто блоковано українськими силовиками. Проводяться заходи в рамках антитерористичної операції.

"За нашими даними, прорив планують здійснювати через приватний сектор в передмісті Слов'янська", - написав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в районі Слов'янська та Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії.

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Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації повідомив, що станом на 15.00 сьогодні, 6 травня, в результаті проведення антитерористичної операції в місті зафіксовано 8 загиблих.

Також повідомляється про госпіталізацію 16 осіб з вогнепальними пораненнями.