Герман уявляє, як неврівноважений Луценко б`є її ”в писок”

Фракція Партії регіонів вимагатиме відставки Юрія Луценка, навіть не чекаючи висновків прокуратури щодо інциденту між ним та Леонідом Черновецьким.

Про це заявила в коментарі журналістам перед початком погоджувальної ради представниця Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, рішення прокуратури щодо встановлення факту інциденту можна було б почекати в разі, якщо б Луценко це спростовував.

"Оскільки він це підтвердив, то знак питання тут навіть не стоїть", - зазначила Герман.

За її словами, українська гельсінська спілка у четвер озвучила статистику, за якою кожен 14-й українець був битий міліціонером. Тому, на її думку, "безкарність міністра тут може стати нормою".

На репліку про те, що безкарність екс-міністра Цушка не призвела до того, що беркутівці продовжують вибивати двері ногами в прокуратуру, вона відповіла:

"Одне діло, коли йдуть якісь політичні протистояння - ви пам’ятаєте, що і війська підтягували, і штурмували, це політичні процеси - тут вже йдеться про права людини. От наприклад, приходжу я на погоджувальну раду, до мене підходить Луценко і б`є мене в писок", - зазначила Герман.

На репліку про те, що всім зрозуміло, що Луценко б її не вдарив, вона пригадала епізод на церемонії вшанування голодомору між нею та представником НУНС Володимиром Ар`євим, який жартома спитав свого одно партійця, який стояв поряд із Герман, чи платить йому Партія регіонів.

"Я кажу, йому: "Ні, а тобі платять". І називаю йому дату, хто, коли і за що. Він знервований кидає мені в обличчя абсолютно брудне звинувачення. Я не виключаю, що якби його не відтягли, то він міг мене вдарити, бо вони неврівноважені люди. Їм все дозволено. Вони ж з кулаками протягом всієї виборчої компанії ", - зазначила Герман.

Українська правда