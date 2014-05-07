У Луганську терористи захопили облпрокуратуру та ведуть переговори з прокурором

Про це кореспонденту УНІАН сказала прес-секретар прокуратури Луганської області Марина Брагіна.

За її словами, близько 14.00 до будівлі увійшли приблизно 20 чоловіків у камуфляжній формі і з автоматами.

«Штурму і безладу, як минулого разу, не було. Вони попросили залишити приміщення всіх співробітників прокуратури. Залишилося лише вище керівництво», - розповіла Брагіна.

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На даний момент озброєні люди ведуть переговори з прокурором Луганської області. Вимоги загарбників наразі невідомі.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили низку об'єктів, зокрема будівлю прокуратури області. 2 травня завдяки переговорам між представниками влади і загарбниками будівля обласної прокуратури була звільнена.