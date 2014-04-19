Шустер зачитав вимоги сепаратистів, які захопили Донецьку ОДА

Таку їхню заяву в ефірі "Шустер Live" на Першому Національному телеканалі зачитав ведучий Савік Шустер, пишет Gazeta.ua.

Зокрема, у своєму зверненні сепаратисти стверджують, що не переслідують жодних протизаконних цілей.

"Ми не сепаратисти, не терористи, не диверсанти і не найманці. Ми не плануємо насильницьким шляхом повалити конституційний лад і захоплювати державну владу", - йдеться в документі.

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За словами загарбників Донецької ОДА, їхня мета - "щоб влада нарешті почула голос Донбасу і почала рахуватися з його думкою".

На їхню думку, влада в Києві ще може запобігти розколу України.

"Єдиний шанс зберегти країну і уникнути кровопролиття - це дозволити людям південного сходу брати участь у прийнятті рішень, надати всім українцям рівні права незалежно від того, де вони живуть і якою мовою говорять", - зазначили активісти.

На їхнє переконання, єдиний спосіб зробити це - "негайно підготувати правову базу, прийняти необхідні закони України і провести референдум про статус і повноваження Донецької, Луганської та інших південно-східних областей".

"Результати цього референдуму повинні лягти в основу нової Конституції України - федеративної держави, в якій будуть комфортно себе почувати люди всіх поглядів, національностей, мовних груп і релігійних конфесій", - йдеться у зверненні.