Ющенко критикує держбюджет
21:17, 24 січня 2008Політика
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За відсутність енергозбереження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує державний бюджет на 2008 рік за відсутність в ньому програм енергозбереження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Давосі (Швейцарія).
"На жаль, в бюджеті 2008 року, який прийнятий, були викинуті всі програми енергозбереження", - сказав Президент.
На думку В.ЮЩЕНКО, такий підхід "не є європейським і не є сучасним з погляду питань, які стоять перед Україною в енергетичній сфері".
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