Ющенко критикує держбюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує державний бюджет на 2008 рік за відсутність в ньому програм енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Давосі (Швейцарія).

"На жаль, в бюджеті 2008 року, який прийнятий, були викинуті всі програми енергозбереження", - сказав Президент.

На думку В.ЮЩЕНКО, такий підхід "не є європейським і не є сучасним з погляду питань, які стоять перед Україною в енергетичній сфері".