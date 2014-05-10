У Маріуполі оголошено день жалоби

"У зв'язку з трагічними подіями 9 травня 2014 року, що призвели до загибелі людей, у місті Маріуполі 10 травня 2014 року оголошено день жалоби", - повідомляється на сайті Маріупольської міськради.

Міська рада міста Маріуполя висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня під час антитерористичної операції в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узяли у полон.

Втрати серед співробітників МВС - один убитий, п'ятеро - поранені.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівля УВС у центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.

За даними Міністерства оборони України, під час збройних зіткнень 9 травня в Маріуполі поранено 8 військовослужбовців.

У Донецькій ОДА повідомили про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.