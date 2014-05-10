Одеський губернатор Палиця має намір виділити по 200 тис. грн сім`ям загиблих 2 травня

Як повідомили УНІАН в обладміністрації, найближчими днями відбудеться зустріч з родичами загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, з них 27 - в дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

У СБУ повідомили, що зіткнення і безлади в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.