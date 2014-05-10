Стали відомі імена 42 загиблих в Одесі 2 травня - ЗМІ

Як повідомляє Думская.net жителі міста складають списки загиблих самостійно на форумах і в соцмережах.

Як відомо, в зіткненнях 2 травня загинули 46 осіб. У неофіційному списку зараз - 42 імені.

Разом з тим міліція імена та причини смерті досі не підтверджує, посилаючись на таємницю слідства. При цьому в МВС заявляють, що особи більшості загиблих дійсно встановлені, а деяких доведеться упізнавати за допомогою аналізу ДНК.

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1. Бірюков Андрій Васильович, 1978 року народження - вогнепал.

2. Жульков Олександр Юрійович, вогнепал.

3. Яворський Микола Анатолійович, вогнепал.

4. Петров Геннадій Ігорович, 1985 року народження - вогнепал.

5. Бражевський Андрій Геннадійович, 1987 року народження - падіння.

6. Вареникина Ганна Анатоліївна, 1955 року народження - отруєння.

7. Калин Анатолій Андрійович, 1976 року народження - отруєння.

8. Нікітенко Максим Олексійович, 1982 року народження - падіння.

9. Буллах Віктор Далхакович, 1956 року народження - падіння.

10. Іванов Ігор Володимирович, 1986 року народження - вогнепал.

11. Маркін В'ячеслав Володимирович, 1969 року народження - падіння.

12. Негатуров Вадим Віталійович, 1959 року народження - опіки.

13. Мішин Сергій Сергійович, 1985 року народження - отруєння газом.

14. Садовничий Олександр Кузьмич, 1954 року народження - отруєння газом.

15. Острожнюк Ігор Євгенович, 1964 року народження - падіння.

16. Папура Вадим Вадимович, 1996 року народження - падіння.

17. Заєць Ігор Леонідович, 1968 року народження - падіння.

18. Кущ Руслан Олегович, 1984 року народження - падіння.

19. Гнатенко Євген Миколайович, 1952 року народження - отруєння газом.

20. Полулях Алла Анатоліївна, 1962 року народження - отруєння газом.

21. Яковенко Ірина Володимирівна, 1959 року народження - отруєння газом.

22. Кушнарьов Геннадій Олександрович, 1975 року народження - отруєння газом.

23. Пікалова Світлана Валеріївна, 1981 року народження - отруєння газом.

24. Коврига Микола Сергійович, 1984 року народження - отруєння газом.

25. Бригар Володимир Анатолійович, 1984 року народження - отруєння газом.

26. Никитюк Дмитро Ігорович, 1974 року народження - отруєння газом.

27. Митчик Євген Васильович, 1983 року народження - отруєння газом.

28. Степанов Віктор Васильович, 1948 року народження - отруєння газом.

29. Костюхін Сергій Миколайович, 1967 року народження - отруєння газом.

30. Новицький Володимир Михайлович, 1944 року народження - отруєння газом.

31. Польовий Віктор Павлович, 1966 року народження - отруєння газом.

32. Бежаницкая Христина Олександрівна, 1992 року народження - отруєння газом.

33. Ломакіна Ніна Іванівна, 1953 року народження - отруєння газом.

34. Кононов Олександр Владиславович, 1959 року народження - отруєння газом.

35. Гнатенко Андрій Миколайович, 1989 року народження - отруєння газом.

36. Балабан Олексій Семенович, 1982 року народження - отруєння газом.

37. Гибалюк Христина, 1992 року народження

38. Лукас Ігор, 1993 року народження

39. Алекса Христина, 20 років

40. Мільов Іван, 1980 року народження

41. Щербінін Михайло Іванович, 1956 року народження

42. Колпаков Олексій, 56 років.

Як відомо, у результаті заворушень і сутичок в Одесі 2 травня загинули 46 осіб. Більшість тіл були знайдені на місці пожежі в Будинку профспілок.