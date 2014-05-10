Сепаратисти обіцяють введення російських військ після ”референдуму” - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.

“За даними групи «Інформаційний опір», у Луганській і Донецькій областях проросійські екстремісти проводять посилену агітаційну роботу серед населення. Її мета – примусити громадян взяти участь у так званому «референдумі», з метою забезпечити розкол України”, - повідомив він.

За його словами, головним аргументом для переконання сепаратисти наводять домисли, що після проведення «референдуму» Росія зможе ввести на територію України «миротворчі війська», що дозволить стабілізувати ситуацію в регіоні.

Одночасно наголошується, що протягом останнього тижня російське так зване «експертне співтовариство» посилено просуває тези про необхідність проведення Росією «миротворчої операції» на території України.

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«Головна теза при цьому полягає в тому, що ”миротворча операція” має проводитися Росією без отримання згоди з боку ООН, оскільки залучення Об`єднаних Націй нібито дозволить Заходу ”перехопити ініціативу” і ввести до України свої війська, одержавши мандат ООН”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.

Офіційний Київ наполягає, що ”референдум”, який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.