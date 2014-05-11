Сили АТО знищили кілька блокпостів терористів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, знищені всі блокпости терористів на підступах до Красного Лиману, блокпост безпосередньо в межах міста Слов'янська - в районі комбікормового заводу, де відбувся сьогодні швидкоплинний бій. Також знищений блокпост терористів у районі Андріївки біля Краматорська.

Читайте такожНа Донбасі розпочалася чергова активна фаза АТО - ТимчукУ МВС зазначили, що втрат з боку з’єднань, які беруть участь в АТО, немає. Також немає втрат серед мирного населення. Щодо втрати серед терористів - дані встановлюються.