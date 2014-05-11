Польща офіційно не визнає "референдуми" на південному сході України

23:36, 11 травня 2014
Політика
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Польща не визнає результатів так званих референдумів, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України і були проведені 11 травня в Донецькій і Луганській областях, заявило в неділю польське Міністерство закордонних справ.

референдум Донецк / Фото УНИАН

Як повідомив прес-секретар МЗС Польщі Марцін Войцеховський, ці референдуми організували нелегальні збройні угруповання сепаратистів всупереч нормам міжнародного і українського права, передає "Радіо Свобода".

У польському міністерстві вважають, що такі референдуми викликають подальше посилення напруженості в Східній Україні.

Як йдеться в заяві, Польща підтримує пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, а також зусилля міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ.

"Дозвіл конфлікту і національний діалог повинні відбуватися в рамках чинного в Україні законодавства", - наголошується в заяві.

МЗС Польщі відзначає, що підтримує зусилля Києва, спрямовані на децентралізацію управління державою. На думку зовнішньополітичного відомства, це буде сприяти національному примиренню та деескалації напруженої ситуації.

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