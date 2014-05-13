Міністр оборони: У нас повністю розв'язані руки для того, щоб дати відсіч терористам

Виконуючий обов’язки міністра оборони Михайло Коваль наголошує, що українським військовослужбовцям не потрібні додаткові повноваження для відбиття агресії з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль заявив на прес-конференції.

“У нас повністю розв`язані руки для того, щоб дати відсіч терористам і всім іншим, хто створює загрозу для мирних жителів або самих військовослужбовців. Ми маємо всі юридичні права для цього і повністю їх використовуємо”, - сказав він.

Читайте такожМіноборони пояснив, чому українських військових немає на кордоні з Росією

Водночас Коваль зазначив, що дії українських військових на сході країни все ж обмежені через те, що терористи ведуть вогонь, фактично прикриваючись цивільним населенням, і тому українські військовослужбовці не можуть задіяти проти них важке озброєння.

“Я можу навести сотні прикладів, коли наші військовослужбовці ведуть повномасштабні бойові дії, але ми не використовуємо міномети, артилерію в районі проведення антитерористичної операції, а сепаратисти використовують ці засоби ураження у повному обсязі. Фактично дві ночі поспіль наші позиції обстрілюють з мінометів. Ми ж не можемо використати таку зброю, тому що вона не є високоточною, а сепаратисти ховають свої вогневі позиції серед житлових кварталів, на житлових будинках, і ми не можемо завдати по ним відповідного удару, хоча за підготовкою та озброєнням ми могли б це зробити миттєво”, - наголосив Коваль.