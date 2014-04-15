Спецслужби РФ розсилають українським військовим провокаційні SМS – Міноборони

Російські спецслужби розсилають українським військовослужбовцям та їхнім родичам провокаційні SМS-повідомлення деморалізуючого змісту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України Петро Мехед заявив на прес-конференції.

Він повідомив, що російські спецслужби прослуховують мобільні телефони українських військових в районі Криму.

Читайте такожУ Міноборони повідомили, на що витратять гроші, отримані в рамках всеукраїнської акції

“Наприклад, дзвонить мати військовослужбовцю спитати, як служиш, сину, і тут же відправляється SМS провокаційного характеру, як військовослужбовцю, що знаходиться на передньому краї, так і його матері, яка знаходиться, наприклад, у Львівській чи Харківській області. За допомогою цих SМS російські спецслужби здійснюють пропаганду в своїх інтересах”, - сказав заступник міністра.

У свою чергу екс-голова СБУ Ігор Смешко зазначив, що Україні на сьогодні досить неефективно працює служба радіоелектронної розвідки. Він пояснив, що її необхідно зосередити в одній структурі, а поки що вона розділена між різними силовими структурами, й це не дозволяє вести оперативне прослуховування радіоефіру супротивника, щоб діяти на випередження.