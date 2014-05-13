Голова ОДА Миколаєва пообіцяв постраждалим проект нового будинку через 9 днів після вибуху

Як передає кореспондент УНІАН, Романчук повідомив про це сьогодні на зустрічі з жителями зруйнованого будинку на вул. Лазурній в Миколаєві.

«Документація повинна бути готова і будівництво має розпочатися через 9 днів після трагедії, яка сталася», - сказав Романчук. При цьому він повідомив, що отримав в цьому питанні підтримку Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, якого найближчими днями очікують в Миколаєві.

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«Нам ще вчора не говорили, що буде будинок, - сказав Романчук. - Я переговорив з Президентом. Сьогодні говорив з Арсенієм Петровичем. Сьогодні ми прийняли рішення, створено групу, готуємо план приїзду, опрацьовуємо всі питання. Необхідна сума буде визначена після того, як слово скажуть експерти. Сьогодні прийнято принципове рішення».

Романчук попросив жителів визначитися з місцем розташування нового будинку: на тому ж місці, десь поблизу або зовсім в іншому районі міста. Люди будуть вирішувати це сьогодні на своєму вечірньому зібранні. Губернатор повідомив, що тим, хто не захоче переїжджати в інше місце, а має намір відремонтувати свою зруйновану квартиру, будуть виплачені гроші на ремонт.

Сьогодні також відбулася зустріч голови ОДА з представниками місцевих будівельних компаній, які можуть брати участь у побудові соціального житла для постраждалих під час вибуху будинку. Романчук запропонував будівельникам надати реальний бізнес-план без надмірних накруток.

При вирішенні питання з житлом будуть розглядатися різні варіанти: відновлення зруйнованого будинку, будівництво нового, жителі пропонують також поселити їх у вже побудовані, але порожні будинки.

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Сам Романчук наполягає на будівництві нового будинку, оскільки, пояснив він, панелі, з яких побудований зруйнований будинок, застарілі і вже не виробляються.

Керівники будівельних фірм запросили конкретні дані щодо кількості квартир і їх площі. За попередніми даними, необхідно 20 двокімнатних квартир і 20 трикімнатних - в одному під'їзді. У другому - 10 - двокімнатних та 10 - трикімнатних.