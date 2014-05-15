Загибель українських солдатів змусила керівництво активізувати АТО - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Випадок із загибеллю наших десантників 25-ї бригади викликав не тільки дуже великий резонанс, а загалом змусила керівництво силовиків зробити певні висновки, та й вплинула на рішучість військово-політичного керівництво країни, ми бачимо за останню добу досить активні дії з блокування і нейтралізації груп терористів», - зазначив він. Тимчук переконаний, що така робота триватиме й далі. За його словами, тактика дуже проста: локалізувати і не давати можливості пересуватися по регіону і на цих локалізованих ділянках нейтралізувати терористів. «Операція все більше набуває формату військової операції», - зазначив Тимчук.

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Він зазначив, що проблемою залишається широкомасштабна участь мирних жителів через російську пропаганду, водночас він не вірить у розповіді про численні жертви серед мирного населення. За його словами, він не стверджує, що таких жертв не було, але інформації відповідної він не має. «Ми спостерігаємо, що з їх боку (терористів – УНІАН) йде інформаційна політика – вони дуже посилено приховують свої втрати і роздувають фантастичним чином втрати серед силовиків. Що стосується втрат серед мирного населення, я думаю, якби вони мали місце, то сепаратисти за підтримки російських ЗМІ роздували б цю тему з фактами, поки що ми цих фактів не бачимо», - зазначив Тимчук.

Також експерт вважає, що не можна серйозно ставитися до ультиматумів терористів. «10 тисяч, а чому не 100? Ми не бачимо конкретної якоїсь сили, про які вони заявляють…», - зазначив він. Тимчук наголосив, що не видно також скоординованих дій груп озброєних сепаратистів. «Про те, що ми протистоїмо підпільній озброєній армії, не йдеться, у них внутрішні перевороти відбуваються щодня, кожен з цих вождечків може заявляти все що завгодно», - зазначив він. Тимчук порадив не сприймати серйозно «шизофренічної маячні», зазначивши, що це, скоріше, повинні коментувати психіатри, а не держчиновники.