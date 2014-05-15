АТО під Краматорськом пройшла успішно. Втрат серед військових немає - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Так, згідно з отриманої інформацією, небайдужі місцеві жителі повідомили українським силовикам про місце розташування загону терористів.

"В ході проведення операції, інформація підтвердилася. На околиці села Староварварівка, в 30 км від Краматорська, відбувся запеклий бій між українськими військовими, які беруть участь у АТО, і групою терористів, яка засіла в сосновому лісі. Операція пройшла успішно. Поранених і загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Натомість, силовики захопили трьох терористів, в одного з них вилучено ручний протитанковий гранатомет", - повідомили у відомстві.

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Разом з тим, в Міноборони заявили, що сепаратистські лідери в Слов'янську відреагували на дії українських силовиків неадекватно, почавши поширювати через своїх людей і російських ЗМІ чутки про те, що українські військові, нібито, стріляли в мирний місцеве населення.

"Ці заяви не відповідають дійсності, насправді під час проведення операції по знищенню збройного бандформування ні одна цивільна особа не постраждала. Антитерористична операція на сході України триває", - резюмували в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, сили АТО знищили військову базу терористів під Краматорськом.