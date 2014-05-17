Терористи у Краматорську захопили об'єкт ГТС

Будівлю краматорського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" захопили невідомі у військовій формі зі зброєю, повідомляє ТСН.ua.

Про це заявили в прес-службі ПАТ "Укртрансгаз". Повідомляється, що близько 50 осіб незаконно проникли на територію об'єкта. При цьому бойовики відмовилися проводити переговори.

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У прес-службі "Укртрансгазу" наголосили, що від функціонування управління залежать поставки природного газу в регіоні на такі великі промислові об'єкти державного значення, як заводи важкого машинобудування та металургійної промисловості, зокрема, Новокраматорський машинобудівний завод.

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"Крім того під загрозою знаходиться газопостачання низки енергогенеруючих об'єктів, у тому числі Вуглегірської ТЕС (ПАТ "Центренерго")… Зазначені незаконні дії на об'єктах ГТС ПАТ "Укртрансгаз" можуть привести до зриву надійного газопостачання регіону, а також до незворотних техногенних наслідків. Незаконні дії третіх осіб на об'єктах ГТС можуть привести до зриву енергобезпеки регіону", - йдеться в повідомленні "Укртрансгазу".

Раніше повідомлялося, що терористи обстріляли аеродром Краматорська з російського гранатомета.